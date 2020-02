Coronavirus, primo caso in Brasile: contagiato era stato in Italia

Il Brasile ha registrato il primo caso di coronavirus. Si tratta di un uomo che è stato in Italia. Lo riporta il quotidiano Folha de S. Paulo. Secondo le informazioni della struttura che lo ha assistito, il paziente "è in buone condizioni cliniche e non ha bisogno di essere ricoverato in ospedale, rimanendo in isolamento respiratorio per i prossimi 14 giorni". Il Brasile è il primo Paese dell'America Latina a registrare un caso di coronavirus.