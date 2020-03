Coronavirus, "positivo il ragazzo che ha leccato il wc di un bagno pubblico"

Un ragazzo americano che si era filmato mentre leccava il water di un bagno pubblico per sfidare il coronavirus è "risultato positivo al Covid-19". Lo ha riportato il giornalista inglese Piers Morgan durante la trasmissione televisiva Good Morning Britain. Il giovane aveva aderito alla #CoronavirusChallenge, lanciata principalmente su Tik Tok, in cui si invitavano le persone a leccare gli oggetti pubblici in barba al Covid-19. Il ragazzo sarebbe ora ricoverato all'ospedale in gravi condizioni.