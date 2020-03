Coronavirus, osservata in 3D l'infezione in diretta  

Per la prima volta è stato osservato in 3D l'intero meccanismo con cui il coronavirus forza le cellule umane per infettarle. Il suo "piede di porco" molecolare è stato fotografato mentre agisce sulla serratura della cellula, studiata per la prima volta nella sua interezza grazie alla tecnica da Nobel chiamata criomicroscopia elettronica. Il risultato dello studio, effettuato da un gruppo di scienziati cinesi, è stato pubblicato sulla rivista Science.

