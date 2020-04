Coronavirus, Onu: "Mettere al bando in tutto il mondo i mercati-macello degli animali"

Coronavirus: la vita torna lentamente alla normalità a Wuhan, dove tutto è iniziato IPA 1 di 26 IPA 2 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 26 di 26 IPA 10 di 26 IPA 11 di 26 IPA 12 di 26 IPA 13 di 26 IPA 14 di 26 IPA 15 di 26 IPA 16 di 26 IPA 17 di 26 IPA 18 di 26 IPA 19 di 26 IPA 20 di 26 IPA 21 di 26 IPA 22 di 26 IPA 23 di 26 IPA 24 di 26 IPA 25 di 26 IPA 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Mettere al bando in tutto il mondo i mercati che vendono animali selvatici vivi e morti per il consumo umano, come quello di Wuhan, in Cina, che si ritiene sia stato il punto di partenza dell'epidemia di coronavirus. E' la richiesta avanzata dal capo della Convenzione sulla biodiversità dell'Onu, Elizabeth Maruma Mrema, per prevenire future pandemie.