Coronavirus, Oms: nelle case di cura la metà dei morti in Europa

Quasi la metà delle vittime del coronavirus in Europa erano residenti in case di cura. Lo ha detto il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità Europa, Hans Kluge, in una conferenza stampa. "Il quadro su queste strutture è profondamente preoccupante", ha sottolineato.