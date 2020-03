Coronavirus, Oms: medici italiani eroici, da governo impegno incredibile

L'Oms applaude i medici italiani al lavoro per contrastare la diffusione del coronavirus. "I nostri colleghi in Italia sono degli eroi. Stanno lottando con forza e coraggio", ha detto Michael Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria dell'Oms. "L'impegno del governo è incredibile. L'Italia e i suoi cittadini stanno facendo tutto il possibile", ha aggiunto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui