Coronavirus, nuovo picco di morti negli Usa: quasi 2mila in un solo giorno | Trump minaccia l'Oms: "Pronto a togliere fondi"

La Corea del Sud ha registrato ieri 53 nuovi casi di infezioni da coronavirus, poco più dei 47 di lunedi', per 10.384 totali. Secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), i decessi sono saliti di 8 unità, a 200. Ulteriori 80 persone sono guarite, per complessive 6.776. I nuovi contagi importati si sono attestati a 14, portando il

totale a 832, malgrado le regole più stringenti varate per gli ingressi nel Paese. Seul ha finora effettuato oltre 486mila test per il Covid-19.