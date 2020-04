Coronavirus, nel mondo oltre 1,5 milioni di casi | Più di 2.300 morti in Germania

Secondo il New York Times, "il coronavirus ha iniziato a circolare a New York a metà di febbraio, settimane prima che il primo caso fosse confermato, ed è stato portato soprattutto da viaggiatori dall'Europa, non dall'Asia. Il quotidiano cita nuovi studi condotti dalla Icahn School of Medicine del Mount Sinai e di N.Y.U. Grossman School of Medicine su genomi del coronavirus prelevati da residenti dell'area di New York alla metà di marzo.