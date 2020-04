Downing Street: "Boris Johnson risponde ai trattamenti ed è cosciente"

Boris Johnson, ancora ricoverato in terapia intensiva al St Thomas Hospital di Londra, "risponde ai trattamenti clinici". Lo rende noto un portavoce di Downing Street precisando che il premier britannico al momento non è in grado di "lavorare" ma è cosciente e può "contattare chi vuole". Le sue condizioni restano "clinicamente stabili" dopo l'aggravarsi dei sintomi in seguito al contagio da coronavirus.