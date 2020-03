Coronavirus negli Usa, Trump approva stato calamità Stato Washington

Donald Trump ha annunciato in una conferenza stampa alla Casa Bianca con la task force Usa contro il coronavirus di aver approvato la richiesta di dichiarazione di calamità per lo Stato di Washington e che approverà nelle prossime ore quella della California. Il presidente aveva già preso la stessa decisione per lo Stato di New York. Trump ha annunciato che è in arrivo il materiale sanitario urgente, come mascherine e ventilatori.