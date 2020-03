Coronavirus, Mosca: pronti 9 aerei di aiuti per l'Italia

Le forze militari russe hanno completato la formazione del contingente necessario per trasportare in Italia otto brigate mobili di medici militari, veicoli speciali per la disinfezione e altre attrezzature mediche, così come annunciato dal presidente Vladimir Putin al premier Giuseppe Conte. Lo riporta il ministero della Difesa russo in una nota. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui