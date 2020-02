Coronavirus, morto il direttore dell'ospedale di Wuhan

Dieci giorni fa in ospedale a Wuhan era morto anche un altro medico, il 34enne Li Wenliang, che aveva dato per primo l'allarme sulla diffusione del coronavirus, ma non era stato ascoltato.

Intanto, però, sempre nella città focolaio del virus, uno dei pazienti affetti dalla sindrome Covid-19 e curati con il plasma sanguigno raccolto da persone guarite, è stato dimesso dall'ospedale. Lo ha reso noto Sun Yanrong, funzionario del ministero cinese delle Scienze e della Tecnologia, durante una conferenza stampa a Pechino.