Coronavirus, statunitensi evacuati dalla nave in quarantena: 14 contagiati | Sale a 1.770 il numero dei morti

Quattordici cittadini statunitensi, degli oltre 300 evacuati in Giappone dalla nave da crociera Diamond Princess e ora in volo verso gli Stati Uniti , sono risultati positivi al coronavirus , secondo quanto comunicano in una nota congiunta il Dipartimento di Stato e quello della Sanità Usa. "Queste persone - si legge - sono state trasferite in modo rapido e sicuro in un'area di contenimento a bordo dell'aereo, secondo i protocolli standard".

Altri Paesi evacueranno i cittadini dalla nave Oltre agli Stati Uniti e all'Italia, anche Australia, Canada, Corea del Sud, Hong Kong e Taiwan hanno deciso di evacuare i propri cittadini che sono in quarantena per l'epidemia di coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Sulla nave, ancorata dal 5 febbraio al porto di Yokohama ci sono almeno 3.700 persone, 355 delle quali sono risultate positive e ricoverate in ospedale.

Il nuovo bilancio Nel frattempo le autorità cinesi hanno riferito di un leggero aumento dei nuovi casi di contagio e 105 morti in più. I 2.048 nuovi contagi sono seguiti a tre giorni di declino, ma sono aumentati di sole 39 unità rispetto al giorno precedente. Il bilancio delle vittime è di 1.770.

Cina verso il rinvio del Congresso nazionale La Cina, intanto, potrebbe decidere di rinviare il Congresso nazionale del popolo, la sessione parlamentare annuale. Lo riporta l'agenzia Xinhua, ricordando che la sessione è prevista per gli inizi di marzo. Il Comitato permanente terrà a Pechino il 24 febbraio la sua sedicesima sessione bimestrale: è quanto precisa un comunicato. Il meeting del 24 febbraio delibererà su di una bozza di decisione "per rinviare la terza sessione annuale del 13esimo Congresso nazionale del popolo".

Il Giappone cancella il saluto per il 60esimo compleanno dell'imperatore Preoccupazione anche in Giappone: l'Agenzia della casa imperiale ha annullato i saluti dell'imperatore Naruhito al pubblico per il suo 60esimo compleanno, che cade il 23 febbraio, a causa del nuovo focolaio di coronavirus. Lo segnala la tv nipponica NHK. L'occasione avrebbe segnato il primo saluto di compleanno dell'imperatore da quando è salito al trono a maggio 2019.