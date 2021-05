"La nostra Unione ha bisogno di un nuovo respiro democratico, questo è il senso della Conferenza del futuro dell'Europa". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron , intervenendo alla cerimonia a Strasburgo . "C'è una sensazione di sconfitta - ha aggiunto -, qualcuno dice che l'Europa non è pronta, io rispondo che in questa crisi pandemica si è affermato un modello europeo: noi abbiamo fatto la scelta della solidarietà".

Sassoli: "L'aggiornamento dei Trattati non deve essere un tabù" "Tutte le riflessioni e quelle dei nostri cittadini, cittadine, giovani dovranno implicare anche un aggiornamento dei Trattati". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Siamo coraggiosi, non dobbiamo averne paura, non dobbiamo avere tabù", ha aggiunto.

Von der Leyen: "Ora nuova forma solidarietà tra generazioni" "Questa pandemia ci ha rubato esperienze ed emozioni, divertimento e amicizie, l'opportunità di crescere, per imparare e correre dei rischi. E ha portato tante persone a sentirsi ansiose, sole. Abbiamo bisogno una nuova forma di solidarietà e giustizia sociale tra le generazioni", ha spiegato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.