Coronavirus, l'Ue acquista nuove dosi di Remdesivir dopo l'allarme sulle scorte 

Wuhan, ecco il laboratorio da dove potrebbe essere "scappato" il Covid-19 Italy Photo Press 1 di 38 Italy Photo Press 2 di 38 Italy Photo Press 3 di 38 Italy Photo Press 38 di 38 Italy Photo Press 38 di 38 Italy Photo Press 38 di 38 Italy Photo Press 38 di 38 Italy Photo Press 38 di 38 Italy Photo Press 38 di 38 Italy Photo Press 10 di 38 Italy Photo Press 11 di 38 Italy Photo Press 12 di 38 Italy Photo Press 13 di 38 Italy Photo Press 14 di 38 Afp 15 di 38 Afp 16 di 38 Afp 17 di 38 Afp 18 di 38 Afp 19 di 38 Afp 20 di 38 Afp 21 di 38 Afp 22 di 38 Afp 23 di 38 Afp 24 di 38 Afp 25 di 38 Afp 26 di 38 Afp 27 di 38 Afp 28 di 38 Afp 29 di 38 Afp 30 di 38 Afp 31 di 38 Afp 32 di 38 Afp 33 di 38 Afp 34 di 38 Afp 35 di 38 Afp 36 di 38 Afp 37 di 38 Afp 38 di 38 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Commissione europea ha raggiunto un accordo con la casa farmaceutica americana Gilead per 500mila trattamenti con il Remdesivir, il farmaco per la cura del Covid-19, con l'opzione di raddoppiare la fornitura. Il contratto vale 70 milioni di euro provenienti dallo strumento di sostegno alle emergenze della Commissione. La decisione è stata presa dopo l'allarme scattato in diversi Paesi dell'Unione sulle scorte in esaurimento.