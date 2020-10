Coronavirus, Gb: altri 14mila nuovi casi e 70 morti in 24 ore

Restano sopra 14mila i casi giornalieri di coronavirus registrati in Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 14.162, dato in lieve calo rispetto ai 14.542 di martedì. In tutto il Paese sono stati 70 i nuovi decessi, per un totale di 42.515 dall'inizio della pandemia. I dati sono stati resi noti dal governo britannico.