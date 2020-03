Coronavirus, l'Oms: dall'Europa arrivano "segnali incoraggianti"

Sebbene in molti Paesi, compresi Italia e Spagna, i dati siano ancora allarmati, per la branca europea dell'Organizzazione mondiale della Sanità nel Vecchio Continente ci sono "segnali incoraggianti" sul fronte della lotta al coronavirus. E anche il presidente della Commissione Ue, Ursula vo der Leyen ha espresso "ottimismo" per i "tanti atti di amicizia ed empatia che si vedono in Europa" di fronte all'emergenza.

