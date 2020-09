Coronavirus, l'India supera i 4,6 milioni di contagi: 97.570 in un giorno

Con un nuovo record di 97.570 casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, l'India supera i 4,6 milioni di contagi da inizio epidemia. Lo riferiscono le autorità, segnalando anche 1.201 decessi in un giorno per un totale di 77.472. Il Paese asiatico diventa così il secondo più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti e il primo per incremento dei contagi giornalieri.