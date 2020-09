Coronavirus: la Francia conferma la quarantena di 7 giorni

Il premier francese Jean Castex ha annunciato che in Francia la quarantena per le persone che sono state in contatto con positivi al Covid-19 scende da 14 a 7 giorni. Castex ha anche spiegato che il coronavirus "circola sempre di più" deplorando il fatto che la situazione si sia "degradata" e che durante il periodo estivo ci sia stato un "allentamento" nel rispetto dei cosiddetti gesti barriera.