Coronavirus, la Cina chiude le frontiere e taglia i voli internazionali

La Cina chiude le frontiere agli stranieri sottoposti a visto, che rappresentano la stragrande maggioranza, e taglia drasticamente i voli internazionali per l'emergenza coronavirus. L'authority cinese sui voli civili ha disposto che le compagnie interne mantengano un solo collegamento per ogni singolo Paese con frequenza settimanale. I vettori stranieri dovranno a loro volta dare il via libera a un unico volo con la Cina a settimana.

