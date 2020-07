Coronavirus, la Catalogna mette in quarantena 200 mila persone

Nuovo allarme in Catalogna : le autorità hanno ordinato la chiusura di 38 piccoli comuni nella regione del Segrià. Il lockdown riguarderà circa 200 mila persone . A renderlo noto il quotidiano spagnolo La Vanguardia. Vietata la circolazione se non per recarsi al lavoro. Sul posto è previsto l'arrivo di 25 unità dei Mossos d'Esquadra, il corpo di polizia catalano, con un dispiegamento di 200 agenti.

Ricaduta nei Balcani - Il virus torna a far paura anche in Slovenia che nelle scorse settimane era stata sul punto di dichiarare la fine dell'epidemia. Sono 21 i nuovi casi registrati in un solo giorno, mai così tanti dal 16 aprile. Le autorità di Lubiana sono subito corse ai ripari, reintroducendo la quarantena obbligatoria per chi arriva da Francia, Repubblica Ceca e Croazia. Situazione di massima allerta anche in Romania, dove il numero di contagi totale ha superato le 28 mila unità, con 870 nuovi casi nelle ultime 48 ore. La seconda ondata ha colpito anche Montenegro (21 nuovi casi), Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

Coprifuoco nello Stato di Miami -