Coronavirus, superati gli 11 milioni di casi nel mondo

Più di undici milioni di casi di coronavirus nel mondo e 523.777 morti. E' il bilancio della John Hopkins University, secondo la quale i contagi sono, per l'esattezza, 11,03 milioni. Sempre critica la situazione in Brasile, dove si sono registrati altri 1.290 morti e 42.223 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il Paese sudamericano ha raggiunto la soglia di 1.539.081 contagi confermati complessivi e 63.174 decessi totali per il Covid-19.