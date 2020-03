Coronavirus, italiano positivo in Russia: ricoverato

Nuovo caso di coronavirus in Russia: si tratta di un cittadino italiano che si trova in condizioni soddisfacenti. Lo ha dichiarato il centro operativo per la lotta contro il virus in un comunicato, ripreso da Interfax. "L'uomo è arrivato in Russia il 29 febbraio e ha richiesto assistenza medica il 2 marzo dopo la comparsa dei sintomi di un'infezione respiratoria acuta. E' stato ricoverato in isolamento in un ospedale", ha detto la nota. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui