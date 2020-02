Coronavirus, Israele pronto alla quarantena per gli arrivi dall'Italia

Da domenica per chi dall'Italia arriva in Israele potrebbe scattare una quarantena di 14 giorni. La misura, che riguarderebbe anche quelli che sono arrivati nel Paese nelle ultime due settimane, è stata proposta dal ministero della Salute e ora è all'esame del governo. Lo stesso ministero sconsiglia agli israeliani di andare in Italia e in genere invita a evitare i viaggi all'estero non strettamente necessari.

