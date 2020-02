Coronavirus, iniziato sbarco dell'equipaggio della Diamond Princess

E' iniziato lo sbarco dell'equipaggio della nave da crociera "Diamond Princess", attraccata da inizio febbraio a Yokohama e che ha registrato un vero e proprio focolaio dell'epidemia di coronavirus. Il governo giapponese ha fatto sapere che i membri dell'equipaggio saranno messi in quarantena in strutture a terra. Sulla nave oltre 700 persone sono state trovare positive al virus e quattro sono morte. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui