Coronavirus, in Svezia è fallito l'obiettivo "immunità di gregge": oltre 5mila morti

La Svezia ha puntato sul raggiungimento dell'immunità di gregge attraverso una "diffusione controllata" del coronavirus senza mettere in campo un lockdown, come fatto in Italia e in altri Stati dell'Unio0ne Europea. L'obiettivo non è stato raggiunto, anzi, attualmente, il Paese si trova ad avere più casi e più morti rispetto ai vicini. Lo scrivono in un editoriale sul Journal of the Royal Society of Medicine due ricercatori dell'University College di Londra.