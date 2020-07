Coronavirus, in Spagna oltre 1.153 contagi: record dal 2 maggio

I nuovi contagi da coronavirus in Spagna sono stati 1.153 nelle ultime 24 ore. Cinque i morti, secondo i dati del ministero della Salute iberico. E' il numero più alto dal 2 maggio, quando furono registrati 1.178 nuovi positivi. La maggior parte dei nuovi contagi è stata confermata nelle comunità di Aragona, Catalogna e Madrid.

Altri 763 casi e 83 morti in Gb Altre 83 persone sono morte in Gran Bretagna, per un totale di 45.961 decessi dall'inizio della pandemia. Stando ai dati diffusi dalle autorità, nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 763 casi che portano a 301.455 il numero complessivo dei contagi.

Usa, 21 Stati sono zona rossa Almeno 150mila persone sono morte negli Stati Uniti da inizio pandermia. E' quanto emerge dalla banca dati del New York Times, secondo cui sono saliti a 21 gli Stati definiti "red zone", con un boom senza precedenti di contagi.

Il direttore regionale dell'Oms Europa, Hans Kluge, ha riferito che l'agenzia Onu sta ricevendo notizie dalle autorità sanitarie di un abbassamento dell'età media dei nuovi contagiati: per questo occorre "coinvolgere meglio i giovani", nella lotta alla pandemia. Kluge ha notato come sempre più Paesi stiano registrando nuovi focolai localizzati. E' il caso della Spagna, ma anche della Germania, dove nelle ultime 24 ore la curva dei contagi è tornata a crescere con 684 nuovi casi, circa il doppio rispetto alla media registrata nelle ultime settimane.

I contagi aumentano anche in Cina dove ne sono stati rilevati 101 in un giorno. Di questi, 89 sono legati al focolaio dello Xinjiang. A preoccupare è soprattutto la situazione di Hong Kong. A lanciare l'allarme è stata la governatrice Carrie Lam dicendo che il sistema sanitario della città rischia il collasso a causa dell'aumento dei contagi.