Coronavirus, in Pakistan nuove restrizioni. arresto per chi non ha mascherina

Le autorità pakistane hanno ordinato che tutte le attività commerciali, inclusi ristoranti, sale per matrimoni e mercati, chiudano alle 22 per contenere la recrudescenza di contagi di coronavirus. Inoltre, le autorità della capitale Islamabad hanno chiesto alla polizia di arrestare chiunque violi le regole di allontanamento sociale non indossando mascherine nei luoghi pubblici. Il governo ha dato notizia di oltre 900 nuovi casi di contagio in 24 ore.