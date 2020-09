Coronavirus, in Inghilterra non potranno riunirsi più di sei persone

Boris Johnson ha deciso: da lunedì 14 settembre in Inghilterra (escluso il resto della Gran Bretagna) non saranno consentiti ritrovi di più di sei persone. L'obbligo, valido sia all'aperto che al chiuso, rappresenta il primo importante passo indietro dopo l'allentamento delle misure restrittive. Fanno eccezione le scuole e i luoghi di lavoro, ma non ristoranti e pub, tipici luoghi per il dopo lavoro british.