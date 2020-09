Il governo israeliano ha deciso di imporre il coprifuoco notturno in 40 città, dichiarate zone rosse, per contenere il contagio da coronavirus . A partire da lunedì, le persone dovranno restare a casa dalle 19 alle 5 del mattino. Lo scrive il sito del Jerusalem Post. Il comitato ministeriale ha deciso inoltre che le scuole saranno chiuse tranne alcuni istituti. Gli assembramenti di oltre 10 persone sono vietati al chiuso, di 20 all'aperto.

Le vittime del Covid-19 nel mondo hanno superato quota 880mila mentre i contagi sono vicini alla soglia dei 27 milioni. Stati Uniti, Brasile e India si confermano, nell'ordine, i tre Paesi più colpiti dalla pandemia. Ma il nuovo picco di infezioni continua a preoccupare anche l'Europa.

Il Regno Unito ha registrato 2.988 positivi nelle ultime 24 ore, per un totale di 347.152 dall'inizio della crisi sanitaria. Si tratta di un aumento significativo rispetto ai casi segnalati sabato - 1.813 - ed è la prima volta che il Paese ha confermato più di 2.000 nuove infezioni da maggio. Il balzo è "preoccupante"" ha ammesso il ministro della Salute britannico Matt Hancock.

In Francia sono oltre 7mila i positivi. Un numero alto, ma in calo rispetto alle cifre record superiori a 8mila rilevate venerdì e sabato. Parigi, con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato "immediatamente" in vigore, ha inserito altri 7 dipartimenti nella lista delle zone rosse, chiamate anche "zone di circolazione attiva del virus". Si tratta di Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime e Reunion, che si vanno ad aggiungere agli altri 21 già nell'elenco, tra cui Parigi e le Bouches-du-Rhône, le prime due aree classificate in rosso.

La situazione resta critica in India, che ha registrato un nuovo record con oltre 90mila casi confermati in 24 ore, e in Australia. Il premier dello Stato del Victoria Daniel Andrews ha annunciato un leggero allentamento delle restrizioni a Melbourne, ma la seconda città più grande del Paese rimarrà in lockdown almeno fino al 26 ottobre. Andrews ha riferito che dal 13 settembre, il coprifuoco notturno inizierà un'ora dopo, alle 21, e durerà fino alle 5 del mattino. Alle persone che vivono da sole sarà consentito indicare il nome di un amico o di un familiare a cui potranno far visita. Saranno permesse due ore di esercizio quotidiano, e anche attività come un picnic al parco o la lettura di un libro in spiaggia. Ulteriori restrizioni potrebbero essere allentate dal 28 settembre ma il governo prenderà in considerazione la possibilità di revocare completamente il coprifuoco solo a partire dal 26 ottobre.