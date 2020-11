Coronavirus, in Gran Bretagna scatta il lockdown bis fino al 2 dicembre

IPA

Un nuovo lockdown di quattro settimane è cominciato a mezzanotte in Inghilterra, dove le persone sono invitate a restare a casa e sono chiusi negozi non essenziali, pub e palestre. Famiglie diverse non possono incontrarsi al chiuso o in giardini privati, a meno che non facciano parte di una "bolla" di sostegno reciproco. La polizia ha annunciato sanzioni in caso di violazioni "flagranti" delle norme. Il lockdown scadrà il 2 dicembre.