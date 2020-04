Coronavirus, in Francia su ritorno a scuola decidono i genitori

In Francia il progressivo ritorno a scuola avverrà su base volontaria, saranno quindi i genitori a decidere se mandare o meno i figli in classe. Lo annuncia l'Eliseo, riferendosi alla fase 2 dell'emergenza coronavirus al via l'11 maggio. Inoltre è stato disposto l'obbligo di mascherine e distanze di sicurezza nei trasporti pubblici. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui