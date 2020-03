Coronavirus, in Francia è morta una 16enne: è la vittima più giovane dall'inizio della pandemia

Aumentano ovunque i contagi e le vittime per il progredire della pandemia da coronavirus. In Europa, dopo l'Italia, sono Spagna e Francia i Paesi più colpiti. E proprio dalla Francia è arrivata una notizia che non può far altro che preoccupare il mondo intero. Il direttore generale della Sanità, Gerome Salomon, ha infatti annunciato la morte della prima vittima minorenne. Si tratta di una ragazza di 16 anni: al momento risulta essere la più giovane vittima in assoluto per coronavirus. La madre: "Julie era sanissima".