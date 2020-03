Coronavirus, il presidente cinese visita Wuhan per un'ispezione

Per la prima volta dallo scoppio dell'epidemia, il presidente cinese Xi Jinping visiterà Wuhan, focolaio del coronavirus, per "una ispezione di prevenzione e controllo". Il presidente "darà il suo saluto ai lavoratori del settore sanitario, ai funzionari militari e ai soldati, ai lavoratori della comunità, agli ufficiali di polizia, ai funzionari e ai volontari che hanno combattuto l'epidemia in prima linea, cosi' come ai pazienti e ai residenti".