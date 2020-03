Coronavirus, gruppo di ragazzi italiani positivi bloccati a Dublino

Un gruppo di ragazzi italiani che avevano seguito un corso per assistenti di volo Ryanair a Bergamo si trova bloccato a Dublino dopo che 15 di loro (su 17) sono risultati positivi al coronavirus. Resteranno in quarantena fino al 26 marzo. I giovani erano partiti il 2 marzo da Bergamo, diretti a Bari, e da lì si erano imbarcati il sabato successivo per Dublino. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui