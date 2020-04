Coronavirus, Google e Apple insieme per il tracciamento del contagio

Google e Apple hanno annunciato una collaborazione per un progetto di tracciamento del contagio del coronavirus che può aiutare i governi. A maggio i due colossi renderanno disponibili "strumenti per gli sviluppatori che stanno progettando le app per le istituzioni mondiali e che consentiranno il dialogo e "l'interoperabilità tra i dispositivi Android e iOS". In seguito renderanno disponibile una piattaforma di tracciamento basata sul Bluetooth.