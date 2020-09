Coronavirus Gb, nuovo picco di contagi: oltre 4.400 in 24 ore | A Londra corteo contro il lockdown

Secondo picco di nuovi contagi per il coronavirus in due giorni nel Regno Unito . Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, infatti, 4.422 nuovi casi, 100 in più rispetto al giorno precedente. E' il dato più alto dall'8 maggio, come riporta il Guardian. Il bilancio complessivo è di oltre 390mila casi. Le nuove vittime sono 27, per un totale di 41.759 decessi da inizio della pandemia .

Tensioni e scontri tra manifestanti e polizia a Londra durante un corteo contro le misure di lockdown e in generale le restrizioni per il coronavirus.

Manifestazione contro lockdown Tensione nella capitale per tafferugli tra manifestanti e polizia. Il corteo era contro le misure del nuovo lockdown (deciso in alcune aree del Pase) e contro le restrizioni adottate dal governo. A Trafalgar Square i dimostranti hanno formato catene umane davanti agli agenti per impedire gli arresti. Momenti di tensione anche alla National Gallery. Tra i manifestanti si sono viste magliette con scritte anche sul complotto del 5G e a sostegno della legalizzazione della cannabis.

Premier Johnson valuta nuove restrizioni Il premier Boris Johnson sta lavorando in questo weekend per valutare se irrigidire le misure anti-Covid-19, dopo aver dichiarato che il Regno Unito sta "affrontando una seconda ondata adesso".

I media scrivono che il governo ha intenzione di vietare le riunioni tra famiglie diverse e ridurre gli orari di apertura dei pub. Nel Paese almeno 13 milioni di persone, un britannico su cinque, sono già sottoposte a restrizioni a livello locale. Johnson ha potere di imporre direttamente altre restrizioni soltanto in Inghilterra, mentre deve lasciare ai governi di Scozia, Galles e Irlanda del Nord di scegliere nei loro territori.