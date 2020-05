Coronavirus, Fbi: probabile cyberattacco Cina per dati su cure e vaccini

Sarebbe in arrivo un "cyberattacco" dalla Cina contro gli Stati Uniti con l'obiettivo di rubare i dati legati alle cure e ai vaccini contro il coronavirus. E' quanto dicono l'Fbi e il dipartimento dell'Homeland security, che hanno emesso un "annuncio di interesse pubblico" parlando di una "significativa minaccia". La nota non dà nessuna evidenza del coinvolgimento di Pechino. Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui