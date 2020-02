Coronavirus, da mercoledì lo sbarco dei passeggeri non contagiati dalla Diamond Princess

I passeggeri americani - Gli Stati Uniti hanno evacuato 338 passeggeri americani, molti dei quali messi in quarantena per 14 giorni in basi militari in California e Texas. Tredici che sono risultati positivi al virus sono stati portati negli ospedali della California e del Nebraska e i Centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno affermato che altri passeggeri che mostrano sintomi saranno portati in ospedale.

L'evacuazione degli australiani - Sempre nella giornata di mercoledì, la linea aerea australiana Qantas effettuerà l'evacuazione di 200 australiani in quarantena a bordo della Diamond Princess. Almeno 15 australiani sono fra i 355 casi confermati a bordo della nave, da quando il primo passeggero è risultato positivo al virus, il 5 febbraio.

Cina, via i dazi su attrezzature mediche Usa - Nel frattempo la Cina da deciso l'esenzione dai dazi sull'import di una lista di beni come attrezzature mediche provenienti dagli Usa che includono monitoraggio del paziente, trasfusioni di sangue e strumenti per misurare la pressione del sangue, per contrastare l'epidemia del coronavirus. Dal 2 marzo, inoltre, saranno accettate le domande delle società domestiche importatrici per ottenere l'esenzione dai dazi addizionali imposti durante la guerra commerciale su alcuni prodotti Usa.