Coronavirus, Cuomo: "Costruire subito ospedali temporanei a New York"

Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha chiesto che, per affrontare l'emergenza coronavirus, l'esercito e la protezione civile costruiscano al più presto ospedali temporanei nella Grande Mela, la città americana più colpita dalla pandemia. "Conta il tempo, contano i secondi, per salvare vite", ha detto.