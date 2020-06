Coronavirus, Cina: "Nessun ritardo nelle informazioni date all'Oms"

La Cina ha negato di aver ritardato le comunicazioni all'Oms circa la pandemia di Covid-19, come svelato da un'inchiesta dell'agenzia stampa AP. Il portavoce del ministro degli Esteri cinese ha detto che l'accusa è "totalmente falsa". "La lotta della Cina contro la pandemia è aperta al mondo, i tempi e i momenti salienti sono chiari, così come i fatti e le cifre, e resistera' alla prova del tempo e della storia", ha detto il portavoce.

L'inchiesta dell'Associated Press aveva rivelato che l'Organizzazione mondiale della sanità, accusata dal presidente americano Donald Trump di essere filocinese, era in realtà "frustrata" per il comportamento adottato da Pechino. Dopo che il coronavirus è stato scoperto per la prima volta in Cina, gli scienziati del Paese si sono affrettati per identificarlo. L'Oms ha pubblicamente elogiato la trasparenza della Cina, ringraziandola per aver "immediatamente" condiviso la sequenza del virus con il mondo, ma in realtà avrebbe tenuto segreto il genoma per oltre una settimana.

Sebbene l'Oms abbia continuato a plaudire alla Cina, registrazioni delle riunioni interne per tutto il mese di gennaio, email e interviste ottenute dall'agenzia Ap mostrano che i funzionari erano preoccupati che la Cina non condividesse abbastanza informazioni per valutare il rischio rappresentato dal nuovo virus, il che è costato tempo prezioso al mondo.

AP ha scoperto che, piuttosto che colludere con la Cina, l'Oms è stata in gran parte tenuta all'oscuro, dato che il gigante asiatico ha fornito solo le informazioni minime richieste. Ma l'agenzia ha tentato di ritrarre la Cina sotto la luce migliore, molto probabilmente per convincerla a fornire maggiori dettagli sull'epidemia.