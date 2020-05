Gli Usa chiudono i rapporti con l'Oms, l'affondo di Donald Trump: "L'agenzia Onu è sottomessa a Pechino"

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che terminerà con effetto immediato le sue relazioni con l' Organizzazione mondiale della sanità , in relazione alla gestione dell'epidemia da nuovo coronavirus. L'inquilino della Casa Bianca in una conferenza stampa dedicata al rapporto con la Cina ha accusato l'agenzia Onu di essere sottomessa a Pechino .

Stop esenzioni commerciali a Honk Kong L'amministrazione statunitense, ha riferito Trump, comincerà il processo per eliminare le esenzioni che conferiscono ad Hong Kong un trattamento speciale perché con la stretta di Pechino l'ex colonia britannica "non è più autonoma". Il presidente americano ha quindi accusato la Cina di aver tradito la sua promessa di assicurare l'indipendenza di Hong Kong. Inoltre, Trump ha annunciato che prenderà l'iniziativa per sanzionare i dirigenti locali che hanno facilitato l'erosione dell'autonomia della Regione.

Sarà vietato l'ingresso negli Usa nei cofronti dei cinesi ritenuti pericolosi Gli Usa sospenderanno l'ingresso a certi cittadini cinesi identificati dagli Stati Uniti come possibile rischio per la sicurezza nazionale, ha poi detto l'inquilino dalla Casa Bianca.

Trump minaccia le società cinesi quotate in Borsa Infine Trump ha minacciato anche le società cinesi quotate in Usa annunciando di aver ordinato a un gruppo di lavoro di studiare pratiche diverse per le compagnie del Dragone presenti nei mercati azionari statunitensi.