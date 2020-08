Coronavirus, la Cina approva il suo primo vaccino 

Ok della Cina a un primo vaccino contro il Covid-19: è l'Ad5-nCoV, sviluppato da CanSino Biologics con l'Istituto di biotecnologia dell'Accademia delle scienze mediche militari. Il via libera spiana la strada alla possibile produzione di massa in tempi rapidi nel caso di un ritorno della pandemia, ha spiegato la China National Intellectual Property Administration.