Coronavirus, l'Oms: già 9 vaccini in fase 2 e 3 di sperimentazione

La sperimentazione per arrivare a un vaccino contro il coronavirus procede spedita: in questo momento, secondo il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, "ce ne sono 9 già nelle fasi 2 e 3 di sperimentazione". Questi nove vaccini fanno parte del programma Covax, l'iniziativa lanciata a giugno dall'agenzia dell'Onu e dalla Gavi Alliance. Tra loro, è stato specificato, non rientra però quello russo.