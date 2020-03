Coronavirus, chiude anche la Tour Eiffel a Parigi

Dopo il Louvre chiude "fino a nuovo ordine" anche la Tour Eiffel a causa del coronavirus. Lo annuncia la società che gestisce il monumento tra i più visitati al mondo. Intanto sono aumentati in 24 ore i contagi in Francia: in tutto sono 3.661, 800 casi in più rispetto a giovedì, come reso noto dal ministro della Salute, Olivier Veran. I decessi sono 79. I malati in terapia intensiva 154.