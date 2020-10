Coronavirus, chilometri di code per uscire da Parigi prima del lockdown

Twitter

A poche ore dall'inizio del nuovo lockdown in Francia, alla mezzanotte di venerdì, sono state registrate lunghe code per uscire da Parigi. Ingorghi hanno riguardato 700 chilometri di strade nella regione dell'Ile-de-France. Secondo i media locali, molti parigini hanno lasciato la città per passare il lockdown in campagna. Traffico e code sono state registrate anche attorno a Lione e Bordeaux.