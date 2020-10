Lockdown Francia, i deputati votano sì quasi all'unanimità

Afp

E' arrivato il sì da una maggioranza molto ampia dell'Assemblea nazionale francese per il nuovo lockdown deciso da Emmanuel Macron per frenare la seconda ondata di Covid nel Paese. I voti a favore della misura sono stati 399 contro 27 no. Al termine del dibattito sulla crisi sanitaria che attanaglia la Francia, il premier Jean Castex ha espresso la sua "gratitudine per questo voto chiaro e senza ambiguità che è all'altezza della grave situazione".