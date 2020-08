Coronavirus, Australia: "Se il nostro vaccino funzionerà sarà gratuito"

Morrison, citato dal "Guardian", ha affermato che l'Australia ha puntato sul vaccino di Oxford perché è "uno dei più avanzati e promettenti al mondo", ma anche specificato che a ogni modo il Paese continuerà i negoziati anche con le altre case farmaceutiche. Ciò che è certo è che per i cittadini australiani non si tramuterà in una spesa: "Se questo vaccino risulterà efficace noi lo produrremo, lo distribuiremo e lo renderemo pubblico per 25 milioni di australiani", ha cconcluso il premier.