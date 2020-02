Coronavirus, Argentina: controlli su voli diretti dall'Italia

I voli di Aerolineas Argentinas e di Alitalia provenienti da Roma sono stati i primi due a cui, nell'aeroporto internazionale di Buenos Aires, le autorità argentine hanno applicato un protocollo speciale di prevenzione per il coronavirus. In particolare, prima di scendere a terra, ai passeggeri è stata fatta firmare un autodichiarazione giurata in cui si segnalano i Paesi visitati negli ultimi giorni.

