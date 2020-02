Coronavirus, allerta in Usa: atteso balzo del numero di casi

Le autorità sanitarie degli Stati Uniti prevedono che il coronavirus si diffonda negli Usa e si stanno preparando ad una potenziale pandemia. Il rischio per il pubblico americano resta al momento basso ma nuovi casi sono probabili alla luce della "trasmissione in numerosi Paesi", afferma il ministro della Sanità Alex Azar. Per il Centers for Disease Control and Prevention il tema "non è se ci sarà, ma quando ci sarà" un'epidemia di coronavirus.